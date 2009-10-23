Мингорисполком: До конца года в столице не должно остаться убыточных организаций

Городские власти подводили итоги социально-экономического развития столицы за прошедшие девять месяцев года.

Складские запасы Минска удалось сократить на четверть. Однако такие темпы продаж не могут обеспечить стабильного производства. Потери бюджета от работы 20 валообразующих предприятий составили почти 170 миллиардов рублей. Так что отделы сбыта минских организаций ждут кадровые перестановки.

– Основная причина – неудовлетворительная работа маркетинговых и сбытовых служб, недоработки руководителей предприятий и их заместителей. Неспособность отдельных служб эффективно и выгодно позиционировать свою продукцию на рынках, нежелание работать с мелким потребителями и небольшими партиями. Не используется в должной мере малый бизнес, имеющий достаточный опыт в сфере торговли, – отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Борисенко.