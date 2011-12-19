Мингорисполком будет регулировать цены на огурцы, помидоры, яблоки, бананы и апельсины

Новости Беларуси, Минск. Предельно максимальные торговые надбавки в Беларуси снижены на все социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением Минэкономики, которое сегодня вступило в силу.

Документ также расширяет сферу применения надбавок при реализации некоторых продовольственных товаров. И в, частности, на мясные и колбасные изделия, отдельные виды рыбы и молочных продуктов. В начале декабря в Беларуси был расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует Минэкономики, а также облисполкомы и Мингорисполком. В него вошло около трех десятков товарных позиций — вдвое больше, чем ранее.

В Минске предельные торговые надбавки уже снизили на товары для детей, плодоовощную продукцию, синтетические моющие средства, чулочно-носочные изделия и отдельные бытовые услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Митянский, начальник управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:

Горисполком теперь будет регулировать цены на огурцы, помидоры, яблоки, бананы и апельсины. И мы установили максимальную торговую надбавку в пределах 20%. Также чулочно-носочные изделия включены в перечень регулируемых товаров и синтетические моющие средства. Мы установили предельную торговую надбавку в пределах 25%. Это направлено на сдерживание цен. Также решением предусмотрены предельные максимальные тарифы на услуги по ремонту обуви