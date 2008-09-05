Минфин США на полгода смягчило экономические санкции в отношении двух белорусских предприятий

Это – "Лакокраска" и "Полоцк-Стекловолокно". Это сообщение сегодня появилось на официальном сайте Минфина Соединенных Штатов.

Там в частности сказано: "Начиная с 4 сентября 2008 года, все коммерческие операции между резидентами США и двумя белорусскими предприятиями разрешены на период 180 дней до 2 марта 2009 года", – говорится в сообщении. Напомню, в ноябре прошлого года американское министерство финансов ввело экономические санкции к предприятиям концерна "Белнефтехим".

Движением в правильном направлении названо решение Минфина США в белорусском внешнеполитическом ведомстве. "Беларусь всегда подчеркивала, что санкции абсолютно неприемлемы в цивилизованных межгосударственных отношениях", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Попов. С этой точки зрения упомянутое решение американской стороны является движением в правильном направлении", – подчеркнул представитель белорусского МИД, особо отметив: "Тем более что данный шаг правительства США также отвечает и интересам американского бизнес-сообщества".