Минфин предлагает предоставить равные возможности страховщикам всех форм собственности в Беларуси

Как привлечь в рынок страховых услуг Беларуси (24 крупные компании, почти каждая вторая - с участием зарубежного капитала) иностранных инвесторов — в Правительстве сегодня слушали доклад замминистра финансов. Повод для беспокойства - доля страховых взносов в ВВП недостаточна, составляя менее одного процента.

Владимир Амарин, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

К концу текущего года отношение страховых взносов к ВВП должно составить не менее одного процента.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Почему не растет? Может, надо что-то придумать, сделать. В ЕС добровольное страхование – 50%, у нас всего один…

На вопрос премьера - тут же ответ от Минфина: нужно повышать конкурентоспособность и инвестиционную привлекательности страхового рынка Беларуси. Как? Для начала — предоставить равные возможности страховщикам всех форм собственности, в том числе созданным с участием иностранного капитала.

Борис Медник, генеральный директор страховой компании:

Увеличить привлекательность белорусского рынка для иностранных инвесторов можно только через равные условия государственным и негосударственным страховщикам. Но это мое мнение как руководителя коммерческой структуры.

Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков:

У нас практически все частные страховые компании принадлежат иностранным брэндам. Но вложения достаточно невелики. Скажем, в Польше и у нас примерно одинаковый набор страховых брэндов, но там порядок инвестиций гораздо выше, чем у нас.



Ирина Туркова, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.