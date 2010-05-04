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Минфин предлагает предоставить равные возможности страховщикам всех форм собственности в Беларуси

04 мая 2010 18:53
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Как привлечь в рынок страховых услуг Беларуси (24 крупные компании, почти каждая вторая - с участием зарубежного капитала) иностранных инвесторов — в Правительстве сегодня слушали доклад замминистра финансов. Повод для беспокойства - доля страховых взносов в ВВП недостаточна, составляя менее одного процента.

Владимир Амарин, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:
К концу текущего года отношение страховых взносов к ВВП должно составить не менее одного процента.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Почему не растет? Может, надо что-то придумать, сделать. В ЕС добровольное страхование – 50%, у нас всего один…

На вопрос премьера - тут же ответ от Минфина:  нужно повышать конкурентоспособность и инвестиционную привлекательности страхового рынка Беларуси. Как? Для начала — предоставить равные возможности страховщикам всех форм собственности, в том числе созданным с участием иностранного капитала.

Борис Медник, генеральный директор страховой компании:
Увеличить привлекательность белорусского рынка для иностранных инвесторов можно только через равные условия государственным и негосударственным страховщикам. Но это мое мнение как руководителя коммерческой структуры.

Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков:
У нас практически все частные страховые компании принадлежат   иностранным брэндам. Но вложения достаточно невелики. Скажем, в Польше и у нас примерно одинаковый набор страховых брэндов, но там порядок инвестиций гораздо выше, чем у нас.
 
Ирина Туркова, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.

# Экономика

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