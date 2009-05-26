Минфин Беларуси считает целесообразным планируемое увеличение ставки НДС с 18% до 22%

По словам заместителя министра финансов Ивана Шунько, каких-либо еще изменений в налоговой политике Беларуси с 1 июня 2009 года не планируется.

Ранее первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко заявил, что правительство разработало новый блок антикризисных мер. Так, с 1 июня планируется снизить налоговую нагрузку на экономику на 1,3% к ВВП за счет отмены оставшегося 1% сбора в фонд поддержки сельхозпроизводителей, отдельных местных налогов, а также снижения с 24% до 20% ставки налога на прибыль. Для компенсации выпадающих поступлений в бюджет планируется увеличить ставку НДС с 18% до 22%. В правительстве считают, что эти меры будут являться поддержкой белорусским экспортерам, позволят повысить конкурентоспособность белорусских товаров.

Вместе с тем Иван Шунько сообщил, что Минфин заканчивает разработку проекта основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2010 год, не уточнив при этом, какие именно изменения в налоговой политике Беларуси ожидаются в будущем году, сообщает БЕЛТА.