Минфин Беларуси готовит заявку на получение китайского кредита в объеме миллиард долларов

Эти средства планируется направить на модернизацию Березинской и Лукомльской ГРЭС, а также Национального аэропорта Минск.

Еще одно направление – создание сборочного производства легковых автомобилей в Беларуси. По-прежнему важной сферой остается строительство. Уже началось возведение жилого комплекса Лебяжий и гостиницы «Пекин». А еще КНР заинтересована создать в Беларуси китайскую промышленную зону.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

– Особое внимание при использовании кредита будет уделяться обеспечению энергетической безопасности государства. Это вопрос №1. Строительство электростанций, строительство станций на местных видах топлива, как сказал глава государства, использование больших и малых речушек, чтобы вырабатывать энергию. Обеспечивать себя электроэнергией – это в первую очередь.

Гао Хучэн, заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики:

– В последние годы, между нашими странами были очень частые визиты высшего руководства, что дало мощный импульс развитию наших отношений. Китайские предприятия уже успешно реализуют в Беларуси проекты по модернизации ТЭЦ и строительству цементного завода. Белорусы тоже очень активно расширяют свою деятельность в Китае, они создали предприятие по сборке тракторов и производству продуктов питания. Мы считаем, что у нас впереди очень хорошие перспективы сотрудничества.