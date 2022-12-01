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Минэкономики: в октябре установлен новый годовой рекорд по экспорту товаров

01 декабря 2022 15:03
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Новости Беларуси. По данным Министерства экономики, в октябре установлен новый годовой максимум экспорта товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: в октябре установлен новый годовой рекорд по экспорту товаров-1

3 миллиарда 600 миллионов долларов и это выше среднего значения экспорта 2021 года – одного из самых успешных с точки зрения внешней торговли. «Восстановительный рост» – так характеризуют эксперты показатели внешней экономической деятельности. По итогам 10 месяцев сохраняется профицит во внешней торговле товарами – плюс 400 миллионов долларов. Это на без малого 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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