Минэкономики: в октябре установлен новый годовой рекорд по экспорту товаров

Новости Беларуси. По данным Министерства экономики, в октябре установлен новый годовой максимум экспорта товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 миллиарда 600 миллионов долларов и это выше среднего значения экспорта 2021 года – одного из самых успешных с точки зрения внешней торговли. «Восстановительный рост» – так характеризуют эксперты показатели внешней экономической деятельности. По итогам 10 месяцев сохраняется профицит во внешней торговле товарами – плюс 400 миллионов долларов. Это на без малого 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Больше новостей экономики за 1 декабря читайте здесь.