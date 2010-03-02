Минэкономики считает, что местная власть недорабатывает в вопросе развития регионов

Речь идет о руководителях районов. Такое мнение сегодня в Правительстве высказал глава экономического ведомства Николай Снопков. В Совете министров обсуждали итоги госпрограммы по развитию регионов, малых и средних городских поселений за 2009 год.

Небольшой поселок Антополь Дрогиченского района в 2006 году включили в программу развития малых городов. На глазах преобразились школы и детский сад. Предприниматели зашевелились. Конкуренция пошла не шуточная. Впереди торговли всей местный универмаг.

Продавец в универмаге:

У нас снижены цены на все товары, кроме спиртного, — на 5-10%. Надо же завлечь покупателей.

Привлекать инвесторов получается хуже. На антопольской ватно-прядильной фабрике работают полторы сотни человек. И рады бы предоставить новые места, но мощности и так на пределе.

Елена Романюк, начальник отдела экономики Дрогичинского райисполкома:

Нам не хватает производства. В прошлом году к нам приезжало много иногородних инвесторов, все они изучали ситуацию, анализировали. Но, к сожалению, пока не удалось никого привлечь. Не используются объекты коммунальной собственности — второй этаж Дома быта, где когда-то было швейное производство.

Сегодня пустуют площади, а завтра может опустеть и сам поселок. Молодежь стремится в город.

Скидель – населенный пункт побольше будет, на 10 тысяч человек. Правда, промышленных предприятий здесь больше десятка наберется. Местный гигант – сахарный завод. Но не сахаром единым жив городок.

Александр Лозовик, заместитель председатель Скидельского горисполкома:

В данный момент ощущается приток молодого населения в городе Скиделе. Это видно по показателям рождаемости. Увеличивается число жителей в виду того, что работают предприятия стабильно, строится жилой фонд. Как говорится, что нужно человеку, это крыша над головой.

Жизнь в городке идет как по маслу. В том числе и благодаря маслосырзаводу. Это одно из трех градообразующих предприятий в городе. Трудятся здесь полторы сотни работников. Говорят, зарплаты на заводе достойные — выше среднего уровня по республике. И к слову, на запланированную цифру по зарплате из всех областей вышла только Гродненская.

Михаил Вертинский, главный инженер Скидельского маслосырзавода:

Предприятие является одним из современнейших. Проведена полная модернизация производственного цеха. Реконструированы участки производства сыра и масла. Построены современные камеры хранения, которые работают на современных источниках хладоагента.

О малых городах на правительственном уровне говорят с завидной регулярностью. В прошлом году тему поднимали в Совмине не меньше трех раз. Неоднократно подчеркивалось – регионы страны должны развиваться более равномерно. Обеспечить динамику развития отстающих городских поселений – задача губернаторов.

Про ответственность руководителей на местах вспоминали и сегодня. Минэкономики считает, что недорабатывают руководители районов. Что сказывается на регионе. А в небольших городках живет почти треть населения Беларуси. В целом, результаты программы развития малых городов неплохие. Но во всех областях снижено производство промышленной продукции и потребительских товаров. А вот рабочих мест и предприятий создано достаточно. Министр экономики предлагает госимущество в малых населенных пунктах активнее вовлекать в оборот. Он посоветовал Госкомимуществу пересчитать неиспользующиеся объекты.