Ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась. Ажиотажный спрос пошел на спад. Это сегодня отметили в Минэкономики.

Розничный товарооборот в июне по сравнению с маем снизился на 20%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В первую очередь, эффект дали меры, предпринятые правительством страны. Это мониторинг на внутреннем рынке, увеличение отгрузок продукции, введения свободного ценообразования.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики:

В первое полугодие рост экономики был обусловлен расширением внутреннего спроса. В настоящее время в реальном выражении, скорректированном на уровень инфляции, розничный товарооборот снизился в июне почти на 20% по сравнению с маем. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась и ажиотаж, который присутствовал первые четыре-пять месяцев, пошел на спад.