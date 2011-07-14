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Минэкономики прогнозирует замедление роста цен

14 июля 2011 11:19
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В этом году зафиксирован высокий уровень инфляции — 36%.

Сказались повышение стоимости импорта и, в частности, энергоресурсов. Но постепенно ситуация выравнивается.

В министерстве будут и дальше придерживаться политики либерализации цен в интересах производителя и покупателя. Так, своевременное решение об отмене ограничений торговой надбавки для импортеров позволило избежать дефицита товаров. Сегодня в Минэкономики готовы гибко реагировать на ситуацию на рынке товаров и услуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Фомин, директор Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:
Ситуация стабилизируется. Мы прогнозируем небольшое замедление инфляции. Будут регулироваться только точечные позиции, у которых есть предпосылки к значительному росту. В дальнейшем цены на товары, которые не влияют на жизненный уровень населения, должен регулировать рынок.

# Экономика

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