Минэкономики: Основной задачей является повышение сбалансированности экономики

Сальдо внешней торговли по итогам года будет в заданном коридоре и даже лучше — таков прогноз Минэкономики.

За последние полгода темпы роста экспорта превысили импорт. И эта положительная тенденция должна сохраниться. Одним из условий развития экономики специалисты считают установление единого курса белорусского рубля на всех сегментах валютного рынка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антон Долговечный, начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Беларуси:

В настоящий момент правительство совместно с Национальным банком вырабатывает подходы к формированию единого курса. Наверное, этот единый курс, как мы предполагаем целесообразным, должен устанавливаться на основе спроса и предложения на рынке, на что мы будем ориентировать свою экономическую политику. Как мы видим, основной задачей является повышение сбалансированности экономики — выровнять эти диспропорции.