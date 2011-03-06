Минэкономики: Мы не прогнозируем какой-то резкий скачок цен

С марта государство отпустило цены в свободное плавание. Президент Беларуси подписал указ о либерализации цен. Производители, поставщики и продавцы теперь вольны сами решать, какие цифры выводить на своих ценниках. Говорит ли это о подорожании?

На вопросы программы «Картина мира» отвечает один из разработчиков Указа о либерализации цен, заместитель начальника отдела департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь Людмила Козеко.

У нас цены отпущены в свободное плавание. Что это означает для субъектов хозяйствования, и что заставило пойти на такой шаг?

Людмила Козеко: Сказать, что они именно сейчас отпущены в свободное плавание, может быть, будет не совсем правильно по той простой причине, что у нас этот процесс идет поэтапно и уже достаточно давно. Еще с августа 2009 года в государственном регулировании в сфере оптовых торговых надбавок остался достаточно узкий круг товаров, около 50 основных позиций — продовольственных товаров и товаров для детей. Поэтому субъекты хозяйствования уже давно имели возможность воспользоваться этой нормой.

В Указе Президента №285 от 1999 года было отмечено право правительства устанавливать предельный индекс, в случае необходимости. Если мы вспомним те годы, особенно 1998 год, когда инфляция была более 300%, на этом фоне надо было принять меры по сдерживанию этого безудержного роста цен. И правительство пользовалось этой возможностью устанавливать предельные индексы. Но уже с 2009 года, несмотря на наличие нормы, индексы не устанавливались.

В чем тогда специфика этого указа?

Людмила Козеко: Основной акцент, который сделан в указе, в рамках, прежде всего, Директивы №4 раскрепощает инициативу, создает условия для развития конкуренции в области ценообразования. Норма, которая есть в указе — возможность субъектов хозяйствования не составлять экономическое обоснование применяемых цен, не составлять громоздких расчетов.

То есть, предпринимателю теперь нужно заполнять меньше бумаг. Кстати, как он теперь будет формировать свою цену, если мы не вмешиваемся? Исходя из спроса и предложения? Если предприниматель захочет продавать помидоры по 15 тысяч за килограмм, он это сделает?

Людмила Козеко: Тут прежде всего играет рынок. Если он выйдет с 15 тысячами на рынок, а там помидоры продаются по 5 тысяч, он будет потом подсчитывать свои убытки. Рост цен в данной ситуации не поможет. Наоборот, надо изыскивать те резервы, где цену можно сделать ниже, чем у соседа и конкурента, для того, чтобы клиенты и потенциальные потребители шли к нему.

У покупателей теперь есть выбор: покупать какой продукт и за какую цену?

Людмила Козеко: У нас сейчас есть широкие сети магазинов. Многие, особенно гипермаркеты, но не только они, практикуют систему распродаж, систему скидок. А это складывается опять-таки в зависимости от конъюнктуры на рынке по тем или иным товарным группам.

Вам не кажется, что некоторые цены просто взлетят вверх?

Людмила Козеко: Ситуация складывается так: по тем товарам, которых недостаточно, будет какое-то изменение цен и даже в сторону повышения. У нас есть товары сезонного производства и сезонного спроса. Когда недостаточно того же чеснока, учитывая специфику хранения, — может быть какое-то повышение цен. Но летом та же плодоовощная продукция настолько дешевеет, что можно купить за те же деньги значительно большее количество, чем в зимние и весенние месяцы. Разумный предприниматель сориентируется в насыщении рынка, и свои затраты определит так, чтобы товар был покупаем, а не просто лежал и гнил.

Теперь цена может как подниматься, так и опускаться?

Людмила Козеко: И будет все-таки процесс стабилизации цен. Мы не прогнозируем какой-то резкий скачок цен. Ситуация может изменяться и в одну, и в другую сторону. Это все будет зависеть от возможностей рынка.

Будут ли какие-то цены и товары, на которые будет наложено «ценовое табу»?

Людмила Козеко: У нас есть достаточно весомый для потребительского бюджета перечень тех товаров, цены на которые находятся в сфере государственного регулирования. Прежде всего, это те продовольственные товары, которые определяют наш жизненный потенциал — молоко, хлеб, основные мясные продукты, продукты для детского питания. Та же плодоовощная продукция — в период с ноября по май цены регулируются облисполкомами. Так же и по услугам: жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного транспорта, проезд в электричках — это все находится под контролем государства.

Вы сказали, что ждете конкуренции от предпринимателей, а что дальше, когда это конкуренция начнется?

Людмила Козеко: Дальше мы ждем стабилизации. Прежде всего, рынок должен быть насыщен товарами, достаточное предложение и услуг. И уверенность в том, что резкого взлета цен не должно быть.

Указ позволит выровнять цены с теми же соседними странами? Хотя бы со странами Таможенного союза?

Людмила Козеко: Они будут выравниваться. Даже, наверное, для того, чтобы не было несанкционированного вывоза этих продуктов. Их в республике должно быть достаточно — хорошего качества, и цена должна быть доступной для основного населения.

То есть, небольшой подъем — это еще и безопасность собственного рынка.

Людмила Козеко: Процесс движения, перемещения между странами — закономерный процесс развития экономик всех стран.