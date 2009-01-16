Минэкономики констатирует грубое завышение цен на товары и предупреждает о жестком наказании за это

Сегодня специалисты по ценообразованию вышли на столичные рынки. И,как говорится, попали прямо в точку. В некоторых из этих самых точек рост цен на привозной товар составил до шестидесяти процентов. А товарные накладные у продавцов отсутствовали.

Пенсионера Алексея Потапова поход на рынок сегодня не обрадовал. Хотел купить жене килограмм мандаринов, но денег хватило только на половину. Цена на цитрусовые поднялась сразу на несколько тысяч.

Повышение стоимости товара продавцы оправдывают девальвацией рубля. Но в некоторых торговых точках цены на апельсины, виноград и даже груши вместо двадцати процентов перезрели почти на шестьдесят. Экономисты подсчитали - удорожание не обоснованное.

На рынках о проверках знают, но менять ценники не спешат. Хитрость тут незамысловатая: если что - можно спрятать их под темными покрывалами или под прилавок.

Экономисты не сдаются – в ближайшее время намерены проконтролировать не только продавцов, но и импортеров товара.

И это, говорят, не противоречит установленному мораторию на проверки. Соответствующий указ Президента допускает их проведение в особых случаях. Здесь как раз такой. И тех, кто взвинтил цены не по правилам будут строго наказывать

Кстати, некоторые продавцы уже решили не шутить с огнем и начали снижать стоимость товаров. Ведь сейчас ценопад - общеевропейская тенденция. И цены на рис и марокканские мандарины не исключение.