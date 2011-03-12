Минэкономики Беларуси: Все виды контроля для стран Таможенного союза будут перенесены на внешнюю границу

Об этом заявили сегодня в Минэкономики Беларуси.

Эта тема, наряду с другими, будет обсуждаться на следующей неделе в Минске в ходе заседаний Комиссии Таможенного союза и Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

На переговорах речь также пойдет о создании суда ЕврАзЭС, который может заработать уже в ближайшее время и стать гарантом соблюдения правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антон Кудасов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Суд будет рассматривать не только межгосударственные споры, которые могут возникать в связи с выполнением нормативной базы Таможенного союза и ЕЭП, но и иски субъектов хозяйствования.

Ранее главами государств было принято решение, что суд ЕврАзЭС будет базироваться в Минске. И сейчас предстоит принять на уровне глав правительств ряд серьезных организационных решений.