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Минэкономики Беларуси: Все виды контроля для стран Таможенного союза будут перенесены на внешнюю границу

12 марта 2011 16:48
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Об этом заявили сегодня в Минэкономики Беларуси.

Эта тема, наряду с другими, будет обсуждаться на следующей неделе в Минске в ходе заседаний Комиссии Таможенного союза и Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств.

На переговорах речь также пойдет о создании суда ЕврАзЭС, который может заработать уже в ближайшее время и стать гарантом соблюдения правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антон Кудасов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Суд будет рассматривать не только межгосударственные споры, которые могут возникать в связи с выполнением нормативной базы Таможенного союза и ЕЭП, но и иски субъектов хозяйствования.
Ранее главами государств было принято решение, что суд ЕврАзЭС будет базироваться в Минске. И сейчас предстоит принять на уровне глав правительств ряд серьезных организационных решений.

# Экономика

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