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Минэкономики Беларуси отреагировало на повышение цен в Беларуси

31 мая 2011 14:51
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Минэкономики Беларуси установило предельные торговые надбавки к отпускным ценам организаций-производителей. Они коснутся социально значимых товаров, купленным за пределами республики, цены на которые могут регулироваться Министерством экономики.

Постановление носит временный характер, действует в течение 90 дней и направлено на пресечение необоснованного роста цен.

Напомним, правительство Беларуси накануне расширило перечень социально значимых товаров. Сюда вошли рыба живая, свежемороженая, сельдь соленая, сыры, некоторые виды круп, овощей и фруктов, кофе, чай, соль, мясные субпродукты, вареные колбасы, сосиски, синтетические моющие средства. В настоящее время торговые надбавки в Беларуси снижены более чем по 40 группам потребительских товаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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