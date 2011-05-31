Минэкономики Беларуси отреагировало на повышение цен в Беларуси

Минэкономики Беларуси установило предельные торговые надбавки к отпускным ценам организаций-производителей. Они коснутся социально значимых товаров, купленным за пределами республики, цены на которые могут регулироваться Министерством экономики.

Постановление носит временный характер, действует в течение 90 дней и направлено на пресечение необоснованного роста цен.

Напомним, правительство Беларуси накануне расширило перечень социально значимых товаров. Сюда вошли рыба живая, свежемороженая, сельдь соленая, сыры, некоторые виды круп, овощей и фруктов, кофе, чай, соль, мясные субпродукты, вареные колбасы, сосиски, синтетические моющие средства. В настоящее время торговые надбавки в Беларуси снижены более чем по 40 группам потребительских товаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».