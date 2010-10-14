Минэкономики: Беларусь может получать через Клайпеду до 2,5 миллионов тонн венесуэльской нефти в год

Выступая сегодня в Парламенте, замминистра экономики Анатолий Филонов отметил, что есть все необходимые условия для загрузки терминала Клайпеда и транспортировки нефти железнодорожным транспортом.

При этом наша страна рассматривает и другие варианты, поступающие от прибалтийских портов. В частности, есть предложение от Рижского терминала. До конца года Беларусь планирует импортировать из Венесуэлы около четырех миллионов тонн нефти.

Анатолий Филонов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Но мы рассматриваем и другие варианты— другие порты. Есть предложение того же Рижского порта. Это вопрос проработки. Определимся до конца года, к декабрю. После подготовки соответствующего обоснования такие решения будут приниматься. Но я думаю, это будет не только Клайпеда.