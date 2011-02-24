Минчане смогут платить за электроэнергию на 20% меньше, если в доме сделать тепловую модернизацию

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома.

Сколько смогут сэкономить минчане, если в доме будет выполнена тепловая модернизация?

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Самая комфортная температура в квартире — 21-22 градуса. Если температура в квартире составляет 24-25 градуса, то это уже перетоп. Это говорит о том, что система регулирования отопления не налажена должным образом. В доме, в котором выполнена тепловая модернизация, люди могут платить на 20% меньше, хотя реально они платят меньше лишь на 10% из-за перетопа квартир. Поэтому установка на каждый отопительный прибор терморегулятора позволит дополнительно сэкономить.

Мы инициируем в Министерство архитектуры и строительства вопрос о том, чтобы закрепить это законодательно, чтобы это было прописано в нормах и чтобы при разработке проектно-сметной документации обязательно устанавливались терморегуляторы — точно так же, как мы устанавливали счетчики учета горячей и холодной воды. За пятилетку мы увидели, что потребление воды в данном случае уменьшилось более чем на треть.

В настоящее время у нас есть граждане, которые не хотят ставить счетчики учета горячей и холодной воды. Они платят за эту воду по себестоимости, то есть переплачивают.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся отопления и экономии электроэнергии в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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