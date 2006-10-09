Минчане позитивно оценивают работу коммунальных служб города

Это данные социологического исследования, проведенного сотрудниками НИИ социально-экономических и политических исследований.

Горожане чаще обращаются к ресурсам Интернет, чтобы задать вопрос чиновникам. А те, в свою очередь, все чаще оставляют им ответы в электронном виде. За 9 месяцев текущего года на официальный сайт Мингорисполкома заглянули 213 тысяч пользователей всемирной паутины. Большинство обсуждаемых проблем связаны с работой городского транспорта.

Согласно данным Института социально-экономических и политических проблем Мингорисполкома, горожане заметили и оценили усилия сотрудников управления жилищного хозяйства по наведению порядка в столице.

Тем временем, город активно готовится к зиме. Заканчивается плановый ремонт кровель, уже отремонтировано почти 560 метров квадратных.

Серьезную озабоченность коммунальщиков вызывает задолженность за услуги ЖКХ. Сейчас сумма долга составляет 8, 5 миллиардам рублей.