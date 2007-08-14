Миллионеры полей

Хлеборобы Могилёвщины намолотили миллион тонн зерна. О своих трудовых достижениях они сообщили в телеграмме на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тем временем, валовой сбор зерна в стране превысил 6,5 млн.тонн, а в ближайшие 3-4 дня хозяйства завершат уборку основных зерновых культур. К сегодняшнему утру хлеб убран более чем на 2 млн. га или почти на 95% площадей. На последних участках ведут уборку хозяйства Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. В Могилевской - осталось убрать 7%, в Витебской - около 11%. Здесь, кстати, справляются с работой собственными силами.

Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату в Республике было намолочено только 3,5 млн.т. В лидерах по-прежнему хозяйства столичного региона. По расчетам специалистов, Витебщина в нынешнем году может собрать миллион тонн зерна - впервые за последние 15 лет.