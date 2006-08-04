Миллион тонн зерна в неделю

В Беларуси уже собрано свыше двух миллионов тонн зерновых. Это на 167 тысяч больше, чем было намолочено к этому времени в прошлом году.

Самый большой показатель - в Минской области: более полумиллиона тонн. Затем следует Гродненская: там убрано уже свыше 450 тысяч тонн зерна. В Брестской - 442, в Гомельской - более 280 тысяч. Хозяйства Могилевской и Витебской областей собрали соответственно 163 и почти 105 тысяч тонн хлеба.

В счет госзаказа в целом по республике поступило свыше 130 тысяч тонн зерна. По оценкам специалистов, в республике выращен хороший урожай зерна - с каждого гектара собирают по 29,4 центнера. На Гродненщине этот показатель превысил 36 центнеров, в Минской области - более 32, а в Могилевской - свыше 30 центнеров с гектара.

В остальных регионах урожайность чуть меньше, что во многом связано с засушливым летом. Хлеборобы надеются завершить уборку зерна к 25 августа - 1 сентября. В республике уже убрано почти 700 тысяч гектаров. Это более трети уборочных площадей. Более половины из них - в Брестской области, свыше 30% - за аграриями Гомельщины. В Гродненской области убрано почти 40%, на Минщине - более трети.

Постепенно увеличиваются темпы уборочной в северных регионах, где ожидается неплохой валовой сбор зерна. В связи с погодой особое внимание сегодня уделяется стабильной работе зернотоков и зерносушильных комплексов. В регионах работают выездные рабочие группы специалистов Минсельхозпрода, которые по ходу на местах принимают конкретные меры по увеличению темпов уборочной.