Михаил Павлов: У нас достаточно сегодня и пива, и маргарина, и рыбы собственного производства

Тему увеличения в столичной торговле объёмов продукции именно белорусских производителей обсуждали сегодня в Мингорисполкоме. Почти две трети реализуемых товаров – отечественные. Однако, этого явно не достаточно, считают экономисты. Независимые исследования показали, что около 300 наименований импортного товара запросто могли бы занимать сегодня белорусские производители. Как одна из мер по привлечению покупателя – отсрочка платежей до 60 дней.



Расположение товара в выигрышных местах, например, на уровне глаз или прямо у касс, и объёмы продаж увеличиваются, ровно, как и после спецакций.



- Реализация белорусских товаров в дни дегустаций возрастает просто в разы, - рассказала телеканалу СТВ экономист универсама Минска Галина ЖАНДАРОВА. - Люди сначала пробуют, а потом покупают то, что им понравилось.



Но не все столичные магазины следуют этим правилам. Часто лидирующие позиции на полках занимает импорт. Как неоднократно заявлял Глава Государства, сегодня все должны стать министрами торговли. Задача и производителей, и продавцов (ведь каждый работает на страну), в наиболее выгодном свете представлять, прежде всего, белорусское. А за качество покупатель проголосует сам, кошельком.



Принять меры, чтобы торговать как можно больше товарами именно собственного производства – такую задачу столичная власть ставит сегодня перед городской торговлей. Многочисленные выставки говорят о том, что хороших, пользующихся спросом, товаров у нас немало. И многие белорусские могли бы запросто придти взамен импорта.



Анализ товарооборота Минска показал, что около 300 наименований импортного товара сегодня запросто мог бы занять белорусский. Это же исследование говорит и об отсутствии определённых товаров как таковых. К примеру, не хватает красивой белорусской одежды, в частности, джинсовой, спортивных костюмов, стильной обуви. Ниши мгновенно заполняются импортом.



- Одежда уступает, по дизайну особенно. Может, она и натуральная, но дизайн, - заявил председатель Мингорисполкома Михаил ПАВЛОВ. - Надо заниматься ассортиментом постоянно. И, конечно, нужно следить, чтобы не повышались цены. Что касается импорта, то надо следить, чтобы его становилось меньше. У нас достаточно сегодня и пива, и маргарина, и рыбы, чтобы обеспечивать себя продуктами собственного производства.



Доля импортных товаров в общем товарообороте сократилась. Пусть и не такой большой рост был в феврале, но с каждым месяцем, думаю, эта тенденция станет заметнее, - сообщил начальник главного Управления потребительского рынка Мингорисполкома Михаил ЕВТУХОВСКИЙ.



Комплекс мер по привлечению внимания к белорусским товарам разрабатывается сегодня по всей Беларуси. Так, Минэкономики сегодня заявило о договорённости с рядом предприятий давать на товары в рассрочку.



- С министром промышленности достигнута договорённость, что все предприятия Минпрома будут поставлять всю продукцию в магазины в рассрочку, сообщил первый заместитель министра торговли Республики Беларусь Михаил Свентицкий. - Это серьёзная подвижка. Аналогичные договорённости есть, к примеру, также с Легпромом.



Предприятиям торговли дано поручение за две-три недели изучить магазинный ассортимент белорусских товаров. Сегодня их почти две трети от общего объёма.