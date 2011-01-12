Михаил Мясникович: В мои планы входит «навалиться» на химическую промышленность Беларуси и поднять ее до мирового уровня

Об этом заявил премьер-министр на предприятии «Химволокно» в Светлогорске. Беларуси необходимо увеличить экспорт готовых товаров, снизив при этом продажи полуфабрикатов и сырья. 12 января в Светлогорске обсуждали развитие отечественной промышленности в ближайшие годы.

Во времена Союза треть всего объема производства химических нитей и волокон было в Беларуси. За годы независимости этот потенциал не только не утерян, но и приумножен.

Сегодня ассортимент продукции нефтехимии - это десятки наименований. Поставки идут по всему миру. Например, за пять последних лет на светлогорском «Химволокне» мощности увеличились в полтора раза. А экспорт вырос на 43%. В предстоящую пятилетку всей отрасли надо будет прибавить в 2,5 раза. Собственно, это решение IV Всебелорусского народного собрания.

Химическая, биологическая и фармацевтическая промышленности должны развиваться инновационными темпами. Так, чтобы к 2015 году выйти на положительное внешнеторговое сальдо. Нужны товары с высокой добавленной стоимостью.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Максимально стремиться к тому, чтобы была готвая продукциия с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в мои планы входит, и в планы Правительства, всем миром, что называется, навалиться на химическую промышленность, поднять ее до действительно мирового уровня, достроив те переделы, которых нет сегодня.

Проблема в том, что мы, в основном, в химической промышленности производим сырье и полуфабрикаты, вместо готовой продукции. За нас это делают наши конкуренты: Турция, Россия, Польша, Китай. Из наших полуфабрикатов они производят товар с высокой добавленной стоимостью. Мы можем научиться это делать, необходимо техпереоснащение. И по стране оно идет полным ходом.

До конца года цех «Химволокна» оборудуют японские специалисты. Установки по последнему слову техники. Делается это на деньги инвесторов. Схема выгодная для обеих сторон. Беларусь обновляет технологии на иностранные средства, а финансисты получают дивиденды.

Сакамото Йосинори, руководитель проекта модернизации:

Мы эти машины поставляем по всему миру и надеемся, что они себя хорошо зарекомендуют в Беларуси. Практика показывает, что выпускаемая на них продукция, пользуется хорошим спросом на рынке.

Кстати, Президент на «Химволокне» бывал дважды. С того времени здесь многое изменилось в лучшую сторону. За четыре года реализовано 13 инвестпроектов, освоено 360 млрд рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В этом году запланирована реализация сразу трех крупных инвест-проектов. У предприятия большие планы по конкуренции на мировом рынке.

Василий Вовк, главный инженер РУП «Светлогорское производственное объединение «Химволокно»:

Если удастся то, что мы задумали, то предприятие сможет выйти на конец пятилетки с объемами производства свыше миллиарда рублей за год.

Кроме этого на повестке дня, это уже касается всей отрасли в целом, глубокая переработка нефти. На уровне 90%. Как только это произойдет, Беларусь перестанет зависеть от поставщиков «черного золота».

Диверсификация поставок энергоресурсов и экспорта – еще одна цель на пятилетку. Задания, конечно, очень амбициозные, но в правительстве их считают выполнимыми.