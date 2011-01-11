Михаил Мясникович: Мы говорим о создании миллиона рабочих мест

11 января в Правительстве, на первом заседании в обновленном составе, обсуждали, как эффективнее использовать трудовые ресурсы страны. Рассмотрен проект госпрограммы содействия занятости на 2011 год. В планах – увеличение производительности труда в 1,6 раза без снижения численности занятых в экономике.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Расчетно мы говорим о создании миллиона рабочих мест с добавленной стоимостью $60 тыс. на одного занятого по паритету покупательной способности.

Рынок труда в ряде населенных пунктов зависит, в основном, от одного предприятия. Именно в таких населенных пунктах – наибольший потенциал проблем. Необходимо по таким предприятиям и городам принимать целенаправленные решения.

На реализацию программы планируют направить более 170 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Средства пойдут, в частности, на создание рабочих мест. Приоритеты политики смещаются от их искусственного сохранения в сторону повышения экономической эффективности. Так предусмотрено содействие нанимателям в модернизации экономики. На 1 декабря прошлого года количество свободных рабочих мест по республике в полтора раза превышало численность безработных. Сейчас на 48 тысяч вакансий претендуют 33 тысячи безработных.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Целенаправленно не уменьшали количество рабочих мест для того, чтобы создать подушку безопасности на рынке труда.

Одновременно увеличено количество субсидий, которые будут выдаваться безработным для того, чтобы оказать содействие в организации предпринимательской деятельности в сфере новых услуг, агро- и экотуризма, ремесленничества и так далее. При этом предусматривается дополнительное стимулирование безработных, которые организуют предпринимательскую деятельность по внедрению научных исследований и разработок. Им будет увеличен размер субсидий на открытие собственного дела.