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Михаил Мясникович: Мы говорим о создании миллиона рабочих мест

11 января 2011 11:59
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11 января в Правительстве, на первом заседании в обновленном составе, обсуждали, как эффективнее использовать трудовые ресурсы страны. Рассмотрен проект госпрограммы содействия занятости на 2011 год. В планах – увеличение производительности труда в 1,6 раза без снижения численности занятых в экономике.

Михаил Мясникович, премьер-министр  Республики Беларусь:
Расчетно мы говорим о создании миллиона рабочих мест с добавленной стоимостью $60 тыс. на одного занятого по паритету покупательной способности. 
Рынок труда в ряде населенных пунктов зависит, в основном, от одного предприятия. Именно в таких населенных пунктах – наибольший потенциал проблем. Необходимо по таким предприятиям и городам принимать целенаправленные решения. 

На реализацию  программы планируют направить более 170 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Средства пойдут, в частности, на создание рабочих мест. Приоритеты политики смещаются от их искусственного сохранения в сторону повышения экономической эффективности. Так предусмотрено содействие нанимателям в модернизации экономики.  На 1 декабря прошлого года количество свободных рабочих мест по республике в полтора раза превышало численность безработных. Сейчас на 48 тысяч вакансий претендуют 33 тысячи  безработных.

Марианна Щеткина,  министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Целенаправленно не уменьшали количество рабочих мест для того, чтобы создать подушку безопасности на рынке труда.
Одновременно увеличено количество субсидий, которые будут выдаваться безработным для того, чтобы оказать содействие в организации предпринимательской деятельности в сфере новых услуг, агро- и экотуризма, ремесленничества и так далее. При этом предусматривается дополнительное стимулирование безработных, которые организуют предпринимательскую деятельность по внедрению научных исследований и разработок. Им будет увеличен размер субсидий на открытие собственного дела.

# Экономика # Образование

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