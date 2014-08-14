Михаил Мясникович: Мы готовы нарастить объемы экспорта в Российскую Федерацию

Новости Беларуси. 14 августа глава правительства Михаил Мясникович прокомментировал предполагаемый рост экспорта белорусской продукции в Российскую федерацию. Это связано с введением Москвой контрсанкций о запрете импорта продуктов из западных стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских граждан и компаний.

Как следствие, Россия ищет новых поставщиков. И один из основных альтернативных импортеров — Беларусь.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы готовы нарастить объемы экспорта в Российскую Федерацию. Наш удельный вес в экспорте и так достаточно большой, в зависимости от групп товаров. Например, по говядине от 16-18% в общем импорте Российской Федерации, сыры около 40% - наш экспорт в импорте России. Но это не скажется отрицательно на внутреннем рынке.

Тем временем в стране наблюдается тенденция снижения импорта пива. Только за последние месяцы поставки янтарного напитка в Беларусь уменьшились на 3%. Этот вопрос 14 августа активно обсуждался на выездном совещании правительства по итогам развития пивоваренной отрасли за этот год.

Премьер-министр отметил, что в стране созданы все условия для того, чтобы эти компании производили и реализовывали продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт. В стране 14 пивзаводов. 5 крупнейших из них выпускают 98% хмельного напитка от всего производимого в Беларуси пива.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас в стране созданы все необходимые условия. Мы впустили сюда ведущие мировые бренды для того, чтобы они производили пиво и реализовывали его как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Хотя в последние месяцы импорт их существенно уменьшился, но мы полагаем, что это все-таки необоснованный импорт.

Алла Мочалова, менеджер по корпоративным коммуникациям белорусской пивоваренной компании:

Все эти инвестиции и модернизация в целом влияют на эффективность нашей работы, на повышение контроля за качеством выпускаемой продукции. Соответственно, это приводит к повышению качества и к восприятию продукции потребителем. Потому что это и улучшение упаковки, и многие другие особенности, которые потребитель не может не заметить.