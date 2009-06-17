Михаил Ковалёв: Я убеждён, что общая сумма серого импорта, во много раз превышает импорт наших молочных продуктов в Россию

Он убежден, что если мы просуммируем компьютеры и другую сложно-бытовую технику -в целом набежит пара миллиардов долларов. - Фактически таможенную границу ввела Россия более года назад, когда ввела экспортные пошлины на каждый баррель вывозимой нефти. Тем самым было нарушено единое таможенное пространство, - говорит декан экономического факультета Белорусского государственного университета, профессор Михаил Ковалёв. - Поэтому думаю, что даже после того как будут разрешены молочные проблемы, а они очевидно будут разрешены, борьбу с серым импортом через Россию, не только российских товаров, нам всё-таки какими-то мерами следует продолжить. Только по официальной статистике мы за прошлый год ввезли порядка триста миллионов долларов обуви, где-то более ста миллионов долларов одежды, но на самом деле каждый белорус знает, что примерно три четверти, а может быть даже 4\5 одежды мы покупаем на рынках.

