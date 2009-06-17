Прямой эфир

Михаил Ковалёв: Я убеждён, что общая сумма серого импорта, во много раз превышает импорт наших молочных продуктов в Россию

17 июня 2009 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Он убежден, что если мы просуммируем компьютеры и другую сложно-бытовую технику -в целом набежит пара миллиардов долларов. - Фактически таможенную границу ввела Россия более года назад, когда ввела экспортные пошлины на каждый баррель вывозимой нефти. Тем самым было нарушено единое таможенное пространство,  - говорит  декан экономического факультета Белорусского государственного университета, профессор  Михаил Ковалёв. - Поэтому думаю, что даже после того как будут разрешены молочные проблемы, а они очевидно будут разрешены, борьбу с серым импортом через Россию, не только российских товаров, нам всё-таки какими-то мерами следует продолжить. Только по официальной статистике мы за прошлый год ввезли порядка триста миллионов долларов обуви, где-то более ста миллионов долларов одежды, но на самом деле каждый белорус знает, что примерно три четверти, а может быть даже 4\5 одежды мы покупаем на рынках.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2009 16:48

В Беларуси будут приняты новые меры по стимулированию промышленного производства

17 июня 2009 14:22

Города-спутники Минска — в Смолевичах и Заславле

17 июня 2009 14:00

На реконструкцию цирка и зоопарка пойдет больше денег