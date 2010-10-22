Михаил Ковалев: Все эти слухи, что нас субсидировали, что нас кормила Россия - абсолютно неоправданны

Проблемы, возникающие из-за достаточно резкого уменьшения переработки нефти в значительной степени преувеличены. Такое мнение озвучил Михаил Ковалев, профессор, доктор физико-математических наук, декан экономического факультета БГУ на конференции «Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси», организованной белорусской неправительственной организацией « Центр изучения внешней политики и безопасности » при поддержке представительства Фонда им. Эберта в Беларуси на базе факультета международных отношений БГУ.

Михаил Ковалев, профессор, доктор физико-математических наук, декан экономического факультета БГУ:

Не так уже мы получали много, когда имели дешевую нефть. Все эти слухи, что нас субсидировали, что нас кормила Россия - абсолютно неоправданны, не имеют под собой основания. Россия готовит принципиально новую политику в отношении финансирования добычи нефти, и не исключено, что будет изменен порядок экспортных пошлин на нефть.