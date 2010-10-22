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Михаил Ковалев: Все эти слухи, что нас субсидировали, что нас кормила Россия - абсолютно неоправданны

22 октября 2010 07:09
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Проблемы, возникающие из-за достаточно резкого уменьшения переработки нефти в значительной степени преувеличены. Такое мнение озвучил  Михаил Ковалев, профессор, доктор физико-математических наук, декан экономического факультета БГУ на конференции «Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларуси», организованной  белорусской неправительственной организацией «Центр изучения внешней политики и безопасности» при поддержке представительства Фонда им. Эберта в Беларуси на базе факультета международных отношений БГУ.

Михаил Ковалев, профессор, доктор физико-математических наук, декан экономического факультета БГУ:
Не так уже мы получали много, когда имели дешевую нефть. Все эти слухи, что нас субсидировали, что нас кормила Россия - абсолютно неоправданны, не имеют под собой основания. Россия готовит принципиально новую политику в отношении финансирования добычи нефти, и не исключено, что будет изменен порядок экспортных пошлин на нефть.

# Экономика

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