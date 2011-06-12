Михаил Ковалев: Пример с алкоголем ярко показывает, почему в Беларуси дефицит валюты

Оправдана ли цена на бензин в Беларуси в размере около 1 доллара за литр? Обосновано ли экономически решение властей административными методами снизить цены? В чем причина дефицита валюты в Беларуси? Как лучше Беларуси распорядится внешними займами? Какой урок должна извлечь власть из валютного кризиса? На эти вопросы в эфире программы «Неделя» на СТВ ответил профессор Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ.

Оправдана ли цена на бензин в Беларуси в размере около 1 доллара за литр?

Михаил Ковалев, профессор: Вопрос цены на бензин - вопрос дорогой нефти, дорогих цен на нефть у наших соседей, в том числе и России. За исключением арабских государств, нет стран, где цена на бензин была бы дешевле 1 евро, в лучшем случае – 1 доллара.

Обосновано ли экономически решение властей административными методами снизить цены?

Михаил Ковалев, профессор: Конкуренция в нашей стране налажена не самым оптимальным образом. Всегда найдутся предприниматели, которые цены повысят даже не на уровень девальвации, а, бывает, в два-три раза. Население видит такие примеры, когда цены на импортные овощи, кофе, другие продукты, выросли существенно больше, чем был девальвирован белорусский рубль.

Девальвация в полном объеме дает свой эффект только тогда, когда цены не поспевают за падением курса. Цена должна чуть-чуть притормаживаться. Поэтому решение президента касалось не только бензина: цены должны расти не так быстро, как вырос курс доллара, как снизился курс белорусского рубля.

В чем причина дефицита валюты в Беларуси?

Михаил Ковалев, профессор: Есть такое понятие, как покрытие импорта экспортом. Возьмем алкоголь, его покрытие экспортом за последние годы снизилось в 5 раз. Раньше мы чуть больше продавали своего алкоголя и чуть меньше выпивали импортного. И этот пример ярко показывает, почему у нас дефицит валюты. Импортеры действуют более агрессивно, профессионально, чем наши экспортеры. Казалось бы, самая благополучная отрасль – логистические услуги – мы таких услуг экспортируем порядка на 3 млрд., но стремительно начинает расти и импорт. Здесь вопрос и предприимчивости, вопрос завоевания рынка (они все поделены). Внедриться на другой рынок всегда сложнее, чем помочь импортеру продавать его. Увы, лучшая часть нашего общества, более умные и более энергичные, почти все пристроены в дилерских компаниях и помогают иностранцам здесь что-то продавать. Надо опыт этих людей использовать, чтобы также эффективно продавать свое - сейчас у импортеров, особенно некритического импорта, трудные времена.

Как лучше Беларуси распорядится внешними займами?

Михаил Ковалев, профессор: Деньги кредитов в данной ситуации оптимально использовать только для одного – для стабилизации курса белорусского рубля. Сегодня золотовалютных резервов фактически хватает для 100% покрытия денежной массы (наличных рублей и рублей на счетах в Нацбанке). После поступления этих денег мы можем вводить принцип Валютного комитета, который работал в странах Балтии почти 20 лет, и выдерживать железно курс в 5 000 рублей за доллар США. Нацбанк ни в коем случае не должен уходить с валютных рынков, он отвечает за стабильность национальной валюты и должен умелыми действиями, потратив не так у ж много валюты, успокоить рынки, убедить экспортеров, что дальнейшего падения белорусского рубля не будет. Они начнут тогда из-за рубежа возвращать валютную выручку. И мы зафиксируемся на уровне 5 000, и дальше будем спокойно развиваться, как было последние 10 лет с 2000 года, когда мы вышли на единый курс рубля.

Какой урок должна извлечь власть из валютного кризиса?

Михаил Ковалев, профессор: Главный урок: власть должна в таких ситуациях иметь заготовленные решения, действовать быстро, профессионально и эффективно. Не должно быть разногласий между экономическими властями в Правительстве и в Нацбанке. Когда же мы наблюдаем то, что у нас происходило с марта, то иногда кажется, что у нас Правительство и Нацбанк поменялись местами. Это вносило лишнюю нервозность в поведение экономических субъектов, которые не знали, что будет завтра. Должна быть определенность для крупных экспортеров. Уроки извлечены, по крайней мере, власть нам обещала, что ситуация будет стабилизирована быстро.