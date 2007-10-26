"Мидеа Групп" и "Горизонт" будут производить СВЧ-печи

Китайский холдинг "Мидеа Групп" и белорусский завод "Горизонт" подписали меморандум о сотрудничестве. Партнеры договорились создать совместное предприятие по производству бытовой электроники. Начнут с производства СВЧ-печей. И это только первый шаг. В ближайшем будущем стороны намерены производить бытовую технику на сумму 2-3 миллиарда долларов в год.



Отметим, что "Мидеа Групп" - одна из самых известных китайских компаний по изготовлению бытовой техники. Ее продукция поставляется более чем в 100 стран мира.



"Намерения со стороны Китайской компании и со стороны белорусской очень серьезные. Компания оценивается в 24 млрд. долларов на рынке продукции и объем выпуска продукции в этом году составит 10 млрд. "Горизонт" считает, что контракты с этой компанией позволит увеличить наши объемы", - отметил генеральный директор ОАО "Горизонт" Юрий Предко.