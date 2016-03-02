Новости Беларуси. МИД Беларуси подготовил проект указа о либерализации визового режима для деловых кругов. Об этом сообщил 2 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе 17-ой Ассамблеи деловых кругов.

В рамках пятидневной акции Недели предпринимательства деловые круги республики выдвинули на обсуждение проект «Национальной платформы бизнеса». Это своего рода «дорожная карта» партнерства предпринимателей и государства, а также поиск стратегии развития в новых условиях на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

У нас в стране насчитывается более 22 тысяч субъектов хозяйствования, но только 8.800 субъектов хозяйствования принимают участие в экспортной деятельности. Здесь непочатый край работы. Две трети субъектов хозяйствования остаются за бортом внешнеэкономической деятельности. Наша задача привлечь их к этому. Мы договорились подготовить совместную программу деятельности с Ассоциацией предпринимателей. Более того, мы договорились при Министерстве иностранных дел создать рабочую группу, которая оперативно отслеживала бы проблемные моменты в нашем диалоге, скажем так, и вырабатывала соответствующие решения, в том числе в контексте наращивания нашего экспортного потенциала.