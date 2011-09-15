Прямой эфир

МИД Беларуси: Беларусь стремится к углублению всестороннего сотрудничества с Индонезией

15 сентября 2011 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на встрече с индонезийской правительственной делегацией.

Это государство – крупнейшее в Юго-Восточной Азии, занимает четвертое место в мире по населению. Для Беларуси развитие отношений с Индонезией – важное направление внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию крепких двусторонних связей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Торговое сотрудничество активизировалось. И если в прошлом году товарооборот составил 170 миллионов долларов, то за семь месяцев 2011 уже превысил 130.

Сергей Алейник, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Мы обсудили пути диверсификации экспорта белоруской продукции в Индонезию. Существует значительный интерес индонезийской стороны к сохранению стабильных поставок калийных удобрений, налаживанию поставок карьерной техники, сельскохозяйственного машиностроения, дорожно-строительной техники, участию белорусских специалистов в инфраструктурных проектах, которые запланированы правительством Индонезии в соответствии с генеральным планом до 2020 года.  

Ретно Марсуди, заместитель министра иностранных дел Индонезии:
Уже готовы к подписанию три соглашения, порядка 7-8 находятся на согласовании между сторонами.

# Экономика # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2011 09:00

Банки Беларуси пока сохраняют ограничения на снятие валюты с рублевых пластиковых карт

В Беларуси подешевел доллар, евро и российский рубль по итогам второго дня дополнительной биржевой сессии
15 сентября 2011 08:42

В Беларуси подешевел доллар, евро и российский рубль по итогам второго дня дополнительной биржевой сессии

В Гомеле население сдало 14 сентября более $100 тыс. в обменники одного из банков
15 сентября 2011 08:39

В Гомеле население сдало 14 сентября более $100 тыс. в обменники одного из банков