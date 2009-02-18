Microsoft и Белорусский Парк высоких технологий - в одной сети

Сегодня всемирно известная корпорация запустила в нашей стране две международные программы в сфере разработки программного обеспечения.

Первая поможет развитию молодых белорусских компаний. Причем, по информации генерального директора Клиффа Ривза, ее участником может стать любая компания с частной формой собственности, стаж которой на рынке не более трёх лет, а ежегодный доход – полмиллиона долларов.

Вторая программа позволит студентам бесплатно загружать новейшие продукты корпорации, предназначенные для дизайна и разработки программного обеспечения. Это первый совместный проект Мicrosoft и парка высоких технологий. Более 30 компаний-резидентов парка пока в начале пути и, таким образом, получат экспертную техническую поддержку от корпорации и партнеров.