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Международный валютный фонд предоставит Беларуси кредит в размере 2,5 миллиарда долларов

31 декабря 2008 14:54
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Миссия МВФ и правительство нашей страны достигли соглашения об экономической программе сроком на 15 месяцев, в рамках которой и будет выделена финансовая помощь. С таким заявлением выступил управляющий директор МВФ Доминик Штраус-Канн. За получением кредита наша страна обратилась с целью увеличения государственных золотовалютных резервов и создания "подушки безопасности", необходимой для стабильной работы экономики в условиях мирового финансового кризиса. В Нацбанке Беларуси уверены, что соглашение с МВФ стало существенным фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями – Европейским Союзом и другими государствами.
# Экономика

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