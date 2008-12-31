Международный валютный фонд предоставит Беларуси кредит в размере 2,5 миллиарда долларов

Миссия МВФ и правительство нашей страны достигли соглашения об экономической программе сроком на 15 месяцев, в рамках которой и будет выделена финансовая помощь. С таким заявлением выступил управляющий директор МВФ Доминик Штраус-Канн. За получением кредита наша страна обратилась с целью увеличения государственных золотовалютных резервов и создания "подушки безопасности", необходимой для стабильной работы экономики в условиях мирового финансового кризиса. В Нацбанке Беларуси уверены, что соглашение с МВФ стало существенным фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями – Европейским Союзом и другими государствами.