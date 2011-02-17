Международный совет деловых кругов собрал в Минске бизнесменов из России, Украины, Польши, Германии, Литвы и других стран

Как оказалось, Директива №4 привлекает не только отечественных предпринимателей, но и представителей зарубежных рынков.

Инвестиции стали главной темой нынешнего форума. Кроме того, речь шла о том, как сделать белорусский экономический климат еще более благоприятным для иностранных капиталовложений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как итог — бизнесмены подписали ряд двусторонних инвестиционных соглашений.

Жанета Яунземе Гренде, председатель правления Торгово-промышленной палаты Латвии:

С либерализацией приходит очень много инвесторов со всего мира. Это глобализация. Но в то же время вы помните и о национальном бизнесе. Сохраняйте свое. Потому что сделать так, как вы делаете в Беларуси, можно только у вас.

Михаил Кабаков, заместитель председателя правления Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей:

Я читал проект вашей программы социально-экономического развития на 2011-15 гг. И я был потрясен. Там ничего не упущено. Поэтому задача союзов сегодня — это выработка предпринимательским сообществом механизмов реализации тех правильных мыслей и направлений, которые там изложены.