Международный инвестиционный форум в Витебске: зарубежные бизнесмены готовы вкладывать деньги в развитие Беларуси

Вниманию инвесторов было предложено 150 проектов на сумму 690 миллионов долларов. Это инициативы в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме и развитии сферы услуг.
Александр Новиков — профи по строительству «звездных» объектов. За 20 лет работы в России на его счету проектирование Поклонной горы, реконструкция Московского зоопарка, реставрация памятника Петру Первому, строительство бизнес-центров. На очереди — 4-звездочный отель в Витебске с рестораном, культурно-оздоровительным комплексом и зимним садом.
Александр Новиков, учредитель проектного предприятия (Россия):
Нам предложили построить гостиничный комплекс на берегу реки, около «Динамо». Мы предложением заинтересовались, но чтобы заниматься стройкой, нам необходимо создать свою компанию на территории Беларуси.
Гостиничный бизнес — лакомый кусок для инвесторов. Высококлассные отели — лицо города. Белорусская культурная столица интенсивно развивается и требует сервиса на высшем уровне.
Андрей Кривопущенко, директор проектного предприятия (Россия):
Максимальный упор будет делаться на качество обслуживания наиболее требовательных гостей города Витебска, которые приезжают к нам на различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Температура инвестиционного климата северного региона пришлась по душе и бизнесмену из южной Италии. 15 лет текстильщик Массимо Пиралли закупал в Полоцке сырье. А сейчас готов инвестировать создание целого предприятия.
Масимо Пиралли, учредитель компании (Италия):
Рыночный потенциал Беларуси достаточно интересен, и мы уверенно смотрим в будущее. Это будет непросто. Но в мире сейчас все сложно. Но я думаю, что именно у этого региона в Беларуси есть потенциал, чтобы преодолеть трудности. Поэтому мы очень аккуратно ведем здесь дела.
Производство изделий из льна будет экологически чистым и безотходным. Автор проекта Гюльнара Гипервассер собирается покорить белорусским брендом всю Европу.
Гюльнара Гипервассер, директор компании (Беларусь):
Будем выпускать новые льносодержащие покрывала — объемные, красивые. Спрос на них есть уже не только в России, но и в Италии.
Сегодня инвестиционный форум — и выставка научных достижений. Ставка на инновации. Иностранный капитал привлекают новые технологии и оригинальные идеи. Перспективы открываются тем, кто открыт для сотрудничества.
Петр Бурчик, сотрудник департамента международного сотрудничества и зарубежных инвестиций администрации Маршалка (Польша):
Если люди захотят работать с нами, мы договоримся на счет вопросов, касающихся бизнеса, а также других дел.
За 10 лет инвестиционные форумы стали неотъемлемой частью экономической жизни Витебска. Нынешний — не очень помпезный, зато финансово результативный. Уже подписаны пять соглашений, которые пополнят инвестиционную копилку региона на 11 миллионов долларов. Но главное — наладить деловые контакты.
Бизнес-круги успели обсудить полторы сотни инвестиционных проектов. Так что форум — только начало их реализации.
Яна Шипко, Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ, Витебск.