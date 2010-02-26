Международный инвестиционный форум в Витебске: зарубежные бизнесмены готовы вкладывать деньги в развитие Беларуси

Международный инвестиционный форум собрал в Витебске представителей 11 стран, в числе которых — Россия, Латвия, Польша, Казахстан, Германия, Болгария и Венесуэла.

Вниманию инвесторов было предложено 150 проектов на сумму 690 миллионов долларов. Это инициативы в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме и развитии сферы услуг.

Александр Новиков — профи по строительству «звездных» объектов. За 20 лет работы в России на его счету проектирование Поклонной горы, реконструкция Московского зоопарка, реставрация памятника Петру Первому, строительство бизнес-центров. На очереди — 4-звездочный отель в Витебске с рестораном, культурно-оздоровительным комплексом и зимним садом.

Александр Новиков, учредитель проектного предприятия (Россия):

Нам предложили построить гостиничный комплекс на берегу реки, около «Динамо». Мы предложением заинтересовались, но чтобы заниматься стройкой, нам необходимо создать свою компанию на территории Беларуси.

Гостиничный бизнес — лакомый кусок для инвесторов. Высококлассные отели — лицо города. Белорусская культурная столица интенсивно развивается и требует сервиса на высшем уровне.

Андрей Кривопущенко, директор проектного предприятия (Россия):

Максимальный упор будет делаться на качество обслуживания наиболее требовательных гостей города Витебска, которые приезжают к нам на различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Температура инвестиционного климата северного региона пришлась по душе и бизнесмену из южной Италии. 15 лет текстильщик Массимо Пиралли закупал в Полоцке сырье. А сейчас готов инвестировать создание целого предприятия.

Масимо Пиралли, учредитель компании (Италия):

Рыночный потенциал Беларуси достаточно интересен, и мы уверенно смотрим в будущее. Это будет непросто. Но в мире сейчас все сложно. Но я думаю, что именно у этого региона в Беларуси есть потенциал, чтобы преодолеть трудности. Поэтому мы очень аккуратно ведем здесь дела.

Производство изделий из льна будет экологически чистым и безотходным. Автор проекта Гюльнара Гипервассер собирается покорить белорусским брендом всю Европу.

Гюльнара Гипервассер, директор компании (Беларусь):

Будем выпускать новые льносодержащие покрывала — объемные, красивые. Спрос на них есть уже не только в России, но и в Италии.

Сегодня инвестиционный форум — и выставка научных достижений. Ставка на инновации. Иностранный капитал привлекают новые технологии и оригинальные идеи. Перспективы открываются тем, кто открыт для сотрудничества.

Петр Бурчик, сотрудник департамента международного сотрудничества и зарубежных инвестиций администрации Маршалка (Польша):

Если люди захотят работать с нами, мы договоримся на счет вопросов, касающихся бизнеса, а также других дел.

За 10 лет инвестиционные форумы стали неотъемлемой частью экономической жизни Витебска. Нынешний — не очень помпезный, зато финансово результативный. Уже подписаны пять соглашений, которые пополнят инвестиционную копилку региона на 11 миллионов долларов. Но главное — наладить деловые контакты.

Бизнес-круги успели обсудить полторы сотни инвестиционных проектов. Так что форум — только начало их реализации.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ, Витебск.