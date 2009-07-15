Международный инвестиционный форум в Витебске

На форум прибыли делегации из 12 стран.

Область заинтересована в привлечении финансовых средств и открытии новых производств на своей территории.

Бизнесмены и представители дипмиссий России, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Австрии, Словакии и других стран знакомятся с потенциалом области и ее производителей. Их вниманию представят проекты на сумму более 700 миллионов долларов.

Среди приоритетных — проекты по производству стройматериалов из местных видов сырья, развитию инфраструктуры витебского аэропорта, возведению объектов отдыха и туризма.