Международный инвестиционный форум в Гродно

Польские, белорусские, литовские и российские врачи, а также студенты-медики получат возможность обмениваться опытом.

Для участия в форуме прибыли руководители администраций городов-побратимов, представители деловых кругов из России, Польши, Литвы, партнеры свободной экономической зоны «Гродноинвест».

Гродненский форум впервые проходит в рамках многоотраслевой выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман-2009». Более сотни предприятий представили свою продукцию.

Зарубежные бизнесмены уже заключили ряд договоров с белорусскими партнерами. Как отметили гости, в нашей стране их привлекает инвестиционный климат. А подобные международные форумы помогают заключить выгодные сделки с надежными партнерами.

- Два соглашения подписали сразу - и это уже очень хорошо. Кроме этого, существует шесть соглашений о намерении. Многие приехали во второй раз уже с конкретными предложениями о сотрудничестве в области бизнеса, - говорит директор Вильнюсской торгово-промышленной палаты Ромуалдас Амбражевичус.

- Сегодня мы сотрудничаем с белорусскими коллегами с целью создания туристической инфраструктуры на Августовском канале. Причём, за деньги не только польского и белорусского бизнеса, но и Европейского Союза. Также мы договорились о создании в Польше международного медицинского центра. Польские, белорусские, литовские и российские врачи, а также студенты-медики получат возможность обмениваться опытом. И всё это благодаря еврорегиону «Нёман», - рассказывает польский предприниматель Цезарь Цесликовски.