Международный инвестфорум в Витебске собрал бизнесменов из 11 стран

В Витебске открылся Международный инвестфорум. Бизнесменам из 11 стран представили десятки проектов — от вполне традиционных до довольно креативных.

Инвестиционный форум уже не первый год успешно вписывается в программу фестиваля искусств. Многие приглашенные представители бизнес-элиты из Италии, Швеции, Германии, Чехии и других стран уже бывали в Витебске и с инвестиционным потенциалом области хорошо знакомы. Так что сегодня у выставочных стендов проходит обмен не только визитками, но и конкретными деловыми предложениями.

Шведская делегация приехала на форум со своими образцами поддонов для барбекю. Производителя необычных изделий нашли быстро. С местным керамическим заводом бизнесмены прямо на выставке договорились о пробной партии продукции.

Роджер Сильфер, бизнес-консультант (Швеция):

Я заинтересован также организовать здесь лесоперерабатывающее предприятие. Я работал со многими видами продукции в Витебской области прежде, знаю регион хорошо. И я знаю, как исполнительны ваши люди, поэтому я здесь.

Пока один кирпичный завод нашел своего инвестора, на другом стенде предлагали модную альтернативу кирпичу. Строительный материал будущего — кирпич на основе дерева. Экономичный и экологичный, а тепло и холод держит, как термос.

Алексей Пронькин, топ-менеджер предприятия (Беларусь):

Из таких кирпичей получается дом-термос.

Инвестпроекты самые разные — от производства детского питания и сухих завтраков до туризма и строительства гостиниц и логистических центров. Возможности региона позволяют перенести все эти инициативы со стендов в реальную жизнь.

Клаус Бальдауф, специальный уполномоченный обер-бургомистра г. Франкфурт-на-Одере по международному сотрудничеству (Германия):

Месторасположение Витебска очень выгодно для логистики.

Марианн Серватка, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в РБ

Это форум-диалог, где можно получить много интересной информации.

Несмотря на позиционирование мероприятия как форума-диалога, его участники слова подкрепляют делом. Завтра бизнес-круги будут «кружить» по всей области. Инвесторы собираются лично посмотреть площадки под будущие проекты.