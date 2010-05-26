Международный форум по качеству стран Таможенного союза в Минске

Форум собрал более двухсот представителей стран-участниц Таможенного союза.

Три единых технических регламента уже вступили в силу в нашей стране. Они касаются безопасности весоизмерительных приборов, информационной совместимости программных средств в банковской деятельности, а также единиц измерения.

Кроме того, с 1 июля вступит в силу техрегламент на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Виктор Назаренко, первый заместитель председателя Госстандарта Республики Беларусь:

Блок технического регулирования многими странами, особенно в условиях финансового кризиса, применяется достаточно эффективно для того чтобы действительно ограничить поставку в свою страну импортируемой продукции. Поэтому наша задача — и то, что делается в рамках Таможенного союза — максимально все барьеры снять.

Александр Зажигалкин, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации:

Есть определённые различия в полномочиях, в процедурах, в правилах проведения надзора. Необходимо приводить национальные законодательные рамки в сфере технического регулирования к какому-то общему знаменателю.