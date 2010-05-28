Международные консультанты могут войти в состав наблюдательного совета Национального агентства инвестиций и приватизации

Об этом заявил журналистам министр экономики Николай Снопков, комментируя указ о создании этого госучреждения.

В настоящее время разрабатываются положение и устав агентства. Работа будет идти в тесной связи с Международной финансовой корпорацией и МВФ. Причем наше Нацагентство будет работать на равных условиях с иностранными и отечественными инвесторами. Также будет создан наблюдательный совет, который займется вопросами координации.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Любая здравая мысль, любое эффективное предложение в этом направлении будет приветствоваться. Мы надеемся, что помимо госслужащих, которые отвечают за это направление деятельности, должны работать профессионалы, которые будут нам помогать в этом.