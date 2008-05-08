Международные эксперты высоко оценили подготовку к строительству АЭС в Беларуси

Все работы в соответствии с международными стандартами. Такое мнение высказала миссия МАГАТЭ на итоговом совещании в Минэнерго.Эксперты из Германии, Италии и Пакистана в течение нескольких дней консультировали белорусских энергетиков по выбору места размещения атомной электростанции.



Напомним, на сегодняшний день прорабатываются четыре потенциальных площадки - Краснополянская и Кукшиновская в Могилевской области, Верхнедвинская в Витебской и Островецкая в Гродненской. Окончательный выбор будет сделан до конца этого года.