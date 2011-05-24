Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2011 в Минске

Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2011 открылась сегодня в Минске. Ее участниками стали 150 организаций Беларуси, России, Казахстана, Украины, Армении.

На выставке под открытым небом представлена самая разная продукция военного назначения. Представлена также коллективная экспозиция представителей стран-участниц ОДКБ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Машина-разведчик сегодня весь день в объективе фото- и видеокамер. Белорусская разработка поражает не столько внешним видом, сколько функциональностью. Для зрителей показала некоторое подобие дрифта у порога «Белэкспо». А иностранных делегатов подкупила характеристиками. Может работать и без водителя в радиусе 50 километров от пульта управления. При этом по суше может везти 720 килограммов любого оснащения: от датчиков до вооружений.

Сергей Брель, генеральный конструктор разработки:

Может везти 200 килограмов груза по воде. Она еще и плавает, то есть ей не страшны ни болота, ни озера.

Выставку открыли ровно в полдень. Среди гостей — делегации из 15 государств, в том числе Турции, Анголы и Лаоса.



Экспозиции «Милекса» традиционно в центре внимания и стран СНГ. Хотя из их числа эксперты уже выделили «большую тройку» топ-производителей.

Разрабатывать современные системы вооружения на просторах СНГ сейчас могут только три страны — Россия, Украина и Беларусь, где предприятия военно-промышленного комплекса работают со времен Советского Союза и не утратили между собой связи. Просто терминология немного сменилась. Теперь для АК-47 белорусская оптика рекомендована, кстати, самим Калашниковым. Восемь из десяти шасси от минского завода колесных тягачей продается в Россию, столько же — электронных микросхем «Интеграла».

Сергей Гурулев, председатель государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Сорок крупных предприятий России пользуются колмплектующими, производимыми именно предприятиями госвоенпрома. А если еще брать предприятия минпрома — «Интеграл» и прочее — то это уже 70-80 предприятий.

Есть на выставке и принципиально новые разработки. Противотанковый комплекс «Каракал» впервые показали на выставке в Абудаби три месяца назад. Оснащенный ракетой с лазерным наведением, может пробить броню практически всех типов современных танков. Полностью белорусская разработка и производство.

Игорь Семериков, генеральный директор компании «БелТехЭкспорт»:

В принципе, за достаточно короткий срок, меньше чем за год, разработали и создали эту систему. Комплекс востребован. Имеет потенциальных и текущих заказчиков. Он занимает свою определенную нишу на рынке вооружений. На сегодня уже есть заказы на эту систему.

Всего представители госвоенпрома отметили пять направлений оборонного сектора экономики. Среди них — огневые средства поражения и так называемые «беспилотники». Малые летательные аппараты сегодня упрятали под крышу «Милекса». Некоторые из них еще и в небе не побывали, но уже стали предметом повышенного интереса.

По большому счету, «Милекс» — это площадка маркетинга. Причем для нас — беспроигрышного. Практически все представленные здесь образцы — перспективная техника белорусских Вооруженых Сил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2011 открывается сегодня в Минске