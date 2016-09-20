Международная выставка «ЭКСПО «Китай-Евразия» открывается 20 сентября в КНР

Новости Беларуси. Свой инвестиционный потенциал Беларусь представляет и в КНР. 20 сентября там откроется V Международная выставка «ЭКСПО «Китай-Евразия». Она развернется в городе Урумчи и соберет под одной крышей более двух тысяч компании из разных стран.

Белорусский национальный павильон включает около полусотни предприятий. Среди них такие промышленные гиганты как БелАЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, концерн «Белнефтехим», Белорусская калийная компания. В экспозиции также два десятка научных и образовательных учреждений.

Примечательно, что в этом году Беларусь на форуме будет представлена как почетный гость. Это гарантирует нашим экспонентам приоритетные выставочные места и повышенное внимание как со стороны бизнес-кругов, так и журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.