Между небом и землей...

10 апреля самолет Ил-76, принадлежащий авиакомпании <Гомельавиа>, совершил первый вылет. Ранее грузовые перевозки между Европой и Азией через Гомель осуществляли российские, казахстанские и киргизские авиакомпании. Теперь этот транзит <перехватили> белорусские авиаперевозчики. Реализация программы авиаперевозок между Европой и Азией позволила обеспечить высокооплачиваемой работой отечественных летчиков. Удалось вернуть экипажи, которые ранее работали на африканском континенте, а также переподготовить пилотов "Гомельавиа" для эксплуатации самолета Ил-76. Планируется, что полеты будут выполняться в ежедневно. К настоящему времени "Гомельавиа" получила аккредитацию для полетов в Германию, на очереди - Канада.