Методы составления отчёта Всемирного банка поставили сегодня под сомнение представители правительственных кругов Беларуси

По их мнению, подход к составлению самого отчёта, а вместе с ним и рейтинга стран по бизнес-климату — (цитата) "неправильный" и не учитывает все реформы. Напомним, согласно последним данным в области упрощения правил ведения бизнеса Беларусь поднялась со 115-го на 85 место в мировом рейтинге и стала четвёртой в числе ведущих стран-реформаторов в нормативно-правовой сфере.



Несмотря на это представители профильных министерств уверены: благодаря всем последним преобразованиям, в том числе отмене 12-ти налогов, упрощению кредитования и защите инвесторов, Беларусь могла бы занять в последнем рейтинге Всемирного банка место гораздо более высокое.



Представители министерств выразили непонимание по поводу того, что отчёт составленный Всемирным банком отражает ситуацию в 2007-ом году, но при этом в его заглавии указывается год 2009-ый. Представители же Всемирного банка, комментируя ситуацию, отмечают, что успехи в улучшении бизнес-климата в Беларуси действительно очевидны, а скачок Беларуси в мировом рейтинге на 30 пунктов это (цитата) "очень много".