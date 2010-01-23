Месторождение калийных солей в Туркменистане будут осваивать белорусские специалисты

В Правительстве было подписано соответствующее соглашение. Речь идет о так называемом Карабильском месторождении. Производство калийных удобрений – одна из новых отраслей экономики Туркменистана.

В стране делают ставку на модернизацию сельского хозяйства. В ближайшее время стороны намерены определить шаги дальнейшего экономического сотрудничества.

Уже около полугода белорусские специалисты работают на Гарлыкском калийном месторождении Туркменистана. Теперь появится еще одно. Как видно, наш опыт восточным партнерам пришелся более чем кстати.

Анатолий Смычник, генеральный директор ОАО «Белгорхимпром»:

– В Туркменистане будет создана калийная отрасль – это, силами белорусов, обучение студентов и специалистов, проектирование, участие наших строительных организаций и машиностроительных заводов.

У восточной страны в торговых партнерах сегодня около сотни государств. Этот список пополнить желают многие. Львиную долю территории Туркменистана занимает пустыня. Однако в ее недрах – треть мировых запасов природного газа и огромные запасы нефти.

В этой стране Александр Лукашенко был дважды. Прошлогодний его визит ознаменовался целым пакетом документов о сотрудничестве. Беларусь начала реализацию действительно масштабных проектов. Президенты заложили памятную капсулу в основание фундамента первого горнообогатительного комплекса Туркменистана по добыче калийных удобрений. Примерная стоимость первой очереди проекта – миллиард долларов.

Сегодня уже в Минске прошла встреча на уровне правительств. Туркменская сторона не скрывает, что возможности Беларуси имеют для нее большое значение.

Хадыр Сапалыев, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана:

– Сегодняшнее рабочее заседание глубоко символично, поскольку оно проходит накануне первого визита в Республику Беларусь его Превосходительства, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова. Мы уверены, что этот визит впишется золотыми буквами в летопись двух стран.

Вообще, Беларусь и Туркменистан – партнеры давние и очень стабильные. На хлопковых полях этой страны работает 20 тысяч тракторов МТЗ. Пользуются спросом наши МАЗы, БелАЗы, сельхозтехника. В Туркменистане действуют 7 предприятий с белорусским капиталом.

Есть перспективы по созданию маршрутов экологически чистого транспорта за счет белорусских троллейбусов. Серьезная заинтересованность высказывается по сотрудничеству в нефтехимии, энергетике, машиностроении, пищевой, фармацевтической, легкой промышленности. Много туркменских студентов получают образование в наших вузах. Уже готово соглашение об открытии национальных торговых домов в обеих странах. Но и этим проекты не исчерпываются. Восточные гости привезли целый пакет новых потенциально взаимовыгодных предложений.

Даже по самым скромным предположениям, стоимость предлагаемых проектов огромна. Абсолютно очевидно, что партнерство год от года складывается самое тесное, со стратегией на долгосрочную перспективу.

Евгений Горин и Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.