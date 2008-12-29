Месторождение «Геологическое» открыто в считавшемся ранее неперспективном районе

По современным критериям геологоразведки, учитывающим изменения рельефа за сравнительно недавний период времени, нефти здесь вообще быть не должно. Однако белорусские нефтяники решили капнуть глубже, на 100 миллионов лет.
Самую глубокую в стране скважину Прибортовая-1 глубиной почти в шесть тысяч метров заложили в августе прошлого года. Она должна была подтвердить наличие нового для Беларуси типа месторождений. С поставленной задачей нефтяники справились к Новому 2009 году.
В сутки из новой скважины можно будет добывать до 10 тонн чёрного золота. Открытие месторождения «Геологическое» даст новый толчок белорусской нефтедобыче. Ранее считалось, что все крупные месторождения уже изведаны. Скважина Прибортовая-1 приоткрыла новые горизонты для белорусских нефтяников.
Первые баррели черного золота начнут добывать здесь уже в ближайшее время. Сегодня на новую площадку отбуксировали буровую установку.