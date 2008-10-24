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Меры противодействия мировому финансовому кризису рассмотрят эксперты в столице Азербайджана

24 октября 2008 07:39
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В Баку сегодня открывается Международная банковская конференция стран СНГ. Участники обсудят, в частности, вопрос денежных расчетов между государствами Содружества. Ранее они производились в евро и долларах США. Сейчас курс этих валют неустойчив, поэтому будет увеличено число расчётных операций в резервной национальной валюте. Кроме того, как путь выхода из кризиса обсуждается создание международного финансового центра.
# Экономика

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