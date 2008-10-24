Меры противодействия мировому финансовому кризису рассмотрят эксперты в столице Азербайджана

В Баку сегодня открывается Международная банковская конференция стран СНГ. Участники обсудят, в частности, вопрос денежных расчетов между государствами Содружества. Ранее они производились в евро и долларах США. Сейчас курс этих валют неустойчив, поэтому будет увеличено число расчётных операций в резервной национальной валюте. Кроме того, как путь выхода из кризиса обсуждается создание международного финансового центра.