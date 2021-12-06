«Меры носят ответную природу». В МИД рассказали, как Беларусь отреагирует на санкции

Новости Беларуси. Адекватный ответ на несправедливые санкции Запада. В МИД Беларуси обозначили контрмеры. Планируется запретить ввоз некоторых товаров из государств, которые поддерживают экономические ограничения. Постановление Совмина будет подписано в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок насытят аналогичной продукцией из дружественных стран. Расширят списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси и Союзного государства нежелателен. Это будут представители стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций. Кроме того, в ответ на жесткое давление в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которого лежит недобросовестная конкуренция, нашей страной будут предприняты аналогичные шаги для авиаперевозчиков из ЕС и Великобритании. В заявлении подчеркивается, Беларусь готова урегулировать разногласия путем диалога.

МИД Беларуси:

Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен холодной войны, вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства. Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон.