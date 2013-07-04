Прямой эфир

Мэры городов-атомщиков России с визитом в Беларуси

04 июля 2013 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мэры городов-атомщиков России с визитом в нашей стране. В Беларусь они привезли сразу несколько проектов сотрудничества с Островцом, где ведется строительство первой белорусской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ожидается, что в ближайшие дни здесь пойдет речь о включении этого белорусского города в Ассоциацию территорий расположения АЭС.

И сегодня на месте возведения первой отечественной атомной электростанции приступит к работе белорусско-российский студенческий отряд. В составе сводной трудовой бригады  будут работать 40 гродненских студентов, а также 20 студентов Обнинского института атомной энергетики. По этому случаю сегодня  здесь состоится торжественная линейка, во время которой командирам отрядов вручат трудовые путевки и стилизованный символ третьего трудового семестра.

# Экономика # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Страны ЕС выделили Греции 3 дня для проведения обещанных реформ
02 июля 2013 12:57

Страны ЕС выделили Греции 3 дня для проведения обещанных реформ

Более 60 белорусских организаций попали на Республиканскую Доску Почёта
01 июля 2013 14:28

Более 60 белорусских организаций попали на Республиканскую Доску Почёта

В рамках визита Президента Лаоса проходит Белорусско-лаосский бизнес-форум
01 июля 2013 11:02

В рамках визита Президента Лаоса проходит Белорусско-лаосский бизнес-форум