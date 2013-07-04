Мэры городов-атомщиков России с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Мэры городов-атомщиков России с визитом в нашей стране. В Беларусь они привезли сразу несколько проектов сотрудничества с Островцом, где ведется строительство первой белорусской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в ближайшие дни здесь пойдет речь о включении этого белорусского города в Ассоциацию территорий расположения АЭС.

И сегодня на месте возведения первой отечественной атомной электростанции приступит к работе белорусско-российский студенческий отряд. В составе сводной трудовой бригады будут работать 40 гродненских студентов, а также 20 студентов Обнинского института атомной энергетики. По этому случаю сегодня здесь состоится торжественная линейка, во время которой командирам отрядов вручат трудовые путевки и стилизованный символ третьего трудового семестра.