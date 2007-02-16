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Меняем сахар на пиво

16 февраля 2007 10:54
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Белорусский сахар начнут поставлять в Россию на новых условиях. Наша страна надеется на скорейшее заключение межправительственного соглашения о будущих поставках - заявили в Министерстве иностранных дел республики.Сейчас Беларусь на практике реализует внутригосударственные процедуры к его подписанию и выполняет все договоренности по развитию торгово-экономического сотрудничества. Напомним, оно было парафировано почти месяц назад в Москве. А уже 3 февраля 2007 года Совет министров Беларуси принял постановление, где с 1 марта нынешнего года отменяются ограничения на доступ российского пива в нашу страну.
# Экономика

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